«Ман Сити» считает, что Клопп виноват в происшествиях во время и после матча с «Ливерпулем». Перед игрой тренер высказался о финансовом превосходстве «Сити»

«Манчестер Сити» считает Юргена Клоппа виноватым в происшествиях на матче с .

Во время игры 11-го тура фанаты «Ливерпуля» кидались монетами в тренера «Ман Сити» . После матча болельщики «Ливерпуля» забросали автобус «Ман Сити» различными предметами и разбили лобовое стекло.

Кроме того, во время игры болельщики «горожан» скандировали оскорбительные кричалки о давке на стадионе «Хиллсборо». В воскресенье «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и надеялся, что «Ман Сити» тоже сделает это. Однако заявлений от «горожан» по этому поводу не последовало.

Вместо этого, как пишет The Times, в обратили внимание на высказывания перед матчем. Тренер «Ливерпуля» очень комплиментарно отозвался о Гвардиоле и «Ман Сити» и сказал, что считает Пепа лучшим тренером мира, а «Сити» – лучшей командой.

Несмотря на это, в «Ман Сити» были разочарованы словами Клоппа о финансовом положении клуба. На пресс-конференции немец сказал: «С «Сити» никто не может конкурировать в плане денег. В мире есть три клуба, которые могут делать что хотят. «Ливерпуль» не может вести себя так, но это не проблема».

В «Ман Сити» считают, что эти слова сделали атмосферу вокруг матча более токсичной, и не понимают, почему именно «Ман Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасл» были выделены как клубы, которые так сильно отличаются от остальных.

«Ливерпуль» очень разозлило мнение «Ман Сити» о том, что слова Клоппа спровоцировали фанатов «горожан» на кричалки о «Хиллсборо».

«Ман Сити» собирается пожаловаться в FA из-за того, что в Гвардиолу бросали монеты. Эпизод с чантами о трагедии на «Хиллсборо» тоже изучат. Однако маловероятно, что «Ман Сити» или «Ливерпуль» накажут. «Красные» могли бы получить наказание только в случае, если бы на поле было брошено много монет. Однако, как отмечается, их было всего три.