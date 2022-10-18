«Уфа» может закрыться после Нового года. Всем сотрудникам клуба выдали уведомления о сокращении
«Уфа» может прекратить существование после Нового года.
По данным «РБ Спорт», многие сотрудники «Уфы» и стадиона «Нефтяник» получили уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением.
Если ситуация не будет исправлена, не исключено, что после Нового года клуб будет закрыт.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил: «Уведомления о сокращении выдали всем сотрудникам клуба. Пока больше ничего сказать не могу».
Ранее клуб неоднократно сообщал о финансовых проблемах. В связи с этим «Уфе» приходилось одалживать на деятельность даже у уфимского волейбольного клуба «Урал».
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