«Уфа» может закрыться после Нового года. Всем сотрудникам клуба выдали уведомления о сокращении

«Уфа» может прекратить существование после Нового года.

По данным «РБ Спорт», многие сотрудники «Уфы» и стадиона «Нефтяник» получили уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением.

Если ситуация не будет исправлена, не исключено, что после Нового года клуб будет закрыт.

Генеральный директор «Уфы» сообщил: «Уведомления о сокращении выдали всем сотрудникам клуба. Пока больше ничего сказать не могу».

Ранее клуб неоднократно сообщал о финансовых проблемах. В связи с этим «Уфе» приходилось одалживать на деятельность даже у уфимского волейбольного клуба «Урал».