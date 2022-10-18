НХЛ. «Тампа» примет «Филадельфию», «Коламбус» сыграет с «Ванкувером», «Айлендерс» – с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» против «Баффало»
«Тампа» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» сыграет с «Ванкувером», «Айлендерс» – с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» будет противостоять «Баффало».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 19 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 19 октября, 04.30, «Bridgestone Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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