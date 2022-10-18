НХЛ. «Тампа» примет «Филадельфию», «Коламбус» сыграет с «Ванкувером», «Айлендерс» – с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» против «Баффало»

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«Тампа» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» сыграет с «Ванкувером», «Айлендерс» – с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» будет противостоять «Баффало»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Филадельфия
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Бостон
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Анахайм
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Ванкувер
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Сан-Хосе
Дата проведения
19 октября, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Баффало
Дата проведения
19 октября, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Вегас
Дата проведения
19 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Лос-Анджелес
Дата проведения
19 октября, 04.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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