«Мусиала и Беллингем провели сезон лучше, чем Гави». Нагельсманн о призе лучшему молодому игроку года
Юлиан Нагельсманн высказался о том, что Гави получил приз лучшему молодому игроку года.
«По моему мнению, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем провели сезон лучше, чем победитель.
Но Гави – выдающийся игрок. За него я тоже рад», – сказал главный тренер «Баварии».
Гави дебютировал за первую команды «Барсы» в прошлом сезоне и практически сразу закрепился в стартовом составе. Его статистика – здесь.
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