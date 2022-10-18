«Мусиала и Беллингем провели сезон лучше, чем Гави». Нагельсманн о призе лучшему молодому игроку года

высказался о том, что Гави получил приз лучшему молодому игроку года.

«По моему мнению, и провели сезон лучше, чем победитель.

Но Гави – выдающийся игрок. За него я тоже рад», – сказал главный тренер «Баварии».

Гави дебютировал за первую команды «Барсы» в прошлом сезоне и практически сразу закрепился в стартовом составе. Его статистика – здесь.