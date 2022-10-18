Радулов, Толчинский, Никишин и Нестеров выбраны на Матч звезд КХЛ после голосования болельщиков
Определены 16 первых участников Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022.
Завершилось голосование болельщиков, по итогам которого стали известны первые игроки, которые выйдут на лед арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в рамках звездного уикэнда.
Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.
Дивизион Боброва
Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 513 голосов);
Защитник: Александр Никишин (СКА, 396);
Нападающие: Андрей Алтыбармакян («Сочи», 442), Марат Хайруллин (СКА, 399).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск, 864);
Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА, 413);
Нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Минск, 531), Эрик О′Делл («Динамо», 451).
Дивизион Харламова
Вратарь: Эдди Паскуале («Металлург», 571);
Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 383);
Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс», 574), Антон Бурдасов («Трактор», 550).
Дивизион Чернышева
Вратарь: Андрей Кареев («Салават Юлаев», 752);
Защитник: Тревор Мерфи («Сибирь», 419);
Нападающие: Саша Хмелевски («Салават Юлаев», 620), Сергей Толчинский («Авангард», 414).
На втором этапе голосования представители СМИ выберут 3 полевых игроков в каждую из команд.
Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая 4 лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.
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