Радулов, Толчинский, Никишин и Нестеров выбраны на Матч звезд КХЛ после голосования болельщиков

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Определены 16 первых участников Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022.

Завершилось голосование болельщиков, по итогам которого стали известны первые игроки, которые выйдут на лед арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в рамках звездного уикэнда.

Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

Дивизион Боброва

Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 513 голосов);

Защитник: Александр Никишин (СКА, 396);

Нападающие: Андрей Алтыбармакян («Сочи», 442), Марат Хайруллин (СКА, 399).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск, 864);

Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА, 413);

Нападающие: Виталий Пинчук («Динамо» Минск, 531), Эрик О′Делл («Динамо», 451).

Дивизион Харламова

Вратарь: Эдди Паскуале («Металлург», 571);

Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 383);

НападающиеАлександр Радулов («Ак Барс», 574), Антон Бурдасов («Трактор», 550).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Андрей Кареев («Салават Юлаев», 752);

Защитник: Тревор Мерфи («Сибирь», 419);

Нападающие: Саша Хмелевски («Салават Юлаев», 620), Сергей Толчинский («Авангард», 414).

На втором этапе голосования представители СМИ выберут 3 полевых игроков в каждую из команд. 

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая 4 лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.

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