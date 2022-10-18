НБА возвращается! В первых матчах нового сезона «Бостон» примет «Филадельфию», действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс»

Во вторник, 18 октября, состоятся первые матчи нового регулярного сезона НБА.

«Бостон» и Джейлена Брауна примет на своей арене «Филадельфию» и . Действующий чемпион сыграет с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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