НБА возвращается! В первых матчах нового сезона «Бостон» примет «Филадельфию», действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс»

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Во вторник, 18 октября, состоятся первые матчи нового регулярного сезона НБА.

«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна примет на своей арене «Филадельфию» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
19 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
19 октября, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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