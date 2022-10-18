НБА возвращается! В первых матчах нового сезона «Бостон» примет «Филадельфию», действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс»
Во вторник, 18 октября, состоятся первые матчи нового регулярного сезона НБА.
«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна примет на своей арене «Филадельфию» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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