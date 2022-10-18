ИИХФ сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил.

сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил.

В ноябре 2021 года стало известно, что нападающий «Колорадо» может быть отстранен от международных соревнований на 4 года.

«Международная федерация хоккея не будет инициировать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.

ИИХФ уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты.

Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», – говорится в релизе ФХР.

Ничушкин о допинговом деле: «По документам я в 17 лет сам выстроил систему, чтобы обходить контроль! Решил биться в суде, пока все зависло»