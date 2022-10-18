Французские болельщики «Барсы» подали иск в Европейский суд из-за трансфера Месси в «ПСЖ». Они считают, что принципы конкуренции были искажены

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики финансовый фэйр-плей Футбол

Французские болельщики «Барселоны» оспорили в суде переход Лионеля Месси в «ПСЖ».

Фанаты обратились в Европейский суд с целью проверки законности перехода аргентинца в клуб из Парижа из «Барселоны» в 2021 году.

Сторона истцов, интересы которых защищает адвокат Хуан Бранко, считает, что «ПСЖ» смог осуществить трансфер только благодаря отсрочке по финансовому фэйр-плей во Франции, которая действует до мая 2023 года. По их мнению, это приравнивается к государственной помощи.

Истцы утверждают, что это исказило принципы конкуренции и вынудило «Барселону» расстаться с Месси.

По словам адвоката, Европейская комиссия должна была расследовать предполагаемую государственную помощь. Однако получив отказ, заявители обратились в суд Европейского Союза в Люксембурге (Европейский суд). Во время слушаний Бранко осудил «подкрадывающуюся финансиализацию» футбола. 

«Те несоответствия, на которые жалуются заявители, не подпадают под государственную помощь», – заявил в ответ на иск адвокат Европейской комиссии Бруно Стромски.

Решение суда ожидается не раньше, чем через несколько месяцев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные