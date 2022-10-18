FIS сократит использование прожекторов на Кубке мира по горным лыжам, чтобы сэкономить на электричестве

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сократит использование прожекторов на Кубке мира по горным лыжам, чтобы снизить расходы на электричество.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя FIS.

«Мы хотим минимизировать использование прожекторов во время дневных соревнований.

Но может случиться и так, что прожекторы должны будут освещать определенные участки маршрута – из соображений безопасности и в телевизионных целях», – заявил представитель международной федерации.

Первый этап Кубка мира-2022/23 по горным лыжам пройдет в австрийском Зельдене 22-23 октября.