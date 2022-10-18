ЭСК признала, что Карасев должен был удалить Ермакова за фол на Пруцеве (Sport24)

должен был удалить футболиста ЦСКА по ходу матча со .

ЭСК РФС рассмотрела эпизод из второго тайма игры Мир РПЛ, в котором полузащитник ЦСКА Никита Ермаков нарушил правила на хавбеке красно-белых .

Как сообщает Sport24, Карасев, который был главным арбитром дерби, должен был показать красную карточку игроку армейцев.

По итогам данного игрового эпизода Ермаков получил желтую карточку.

Лапочкин считает, что хавбека ЦСКА Ермакова следовало удалить за стык с Пруцевым: «Прямая нога, шипы, голеностоп идет на слом»

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