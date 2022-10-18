Мбаппе по просьбе «ПСЖ» заявил, что не хочет уходить. Он намерен сменить клуб

хочет уйти из «ПСЖ», несмотря на слова о том, что он счастлив в клубе.

После недавней победы «ПСЖ» над «Марселем» (1:0) форвард заявил, что не просил об уходе из клуба в январе, и назвал эти сведения ложными. До этого информацию о желании Мбаппе уйти опроверг спортивный директор Луиш Кампуш.

Как пишет L’Équipe, с таким заявлением Килиан выступил не по своей воле. Его общение с журналистами запланировал «ПСЖ».

Клуб решил, что сначала с заявлением выступит Кампуш. Он пообщался с журналистами за несколько часов до игры с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Несмотря на его заявления, слухи о желании Мбаппе уйти продолжали распространяться. Поэтому «ПСЖ» сказал игроку выступить с опровержением.

L’Équipe уточняет, что Мбаппе действительно не просил продать его в январе. Несмотря на это, окружение игрока сообщает, что он действительно хотел бы сменить клуб, хоть еще и не выразил это формально.

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