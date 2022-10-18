Савин о том, что не снимает на ютуб: «Выгорел от того, что пришлось уезжать из России изменником родины»

рассказал, почему перестал снимать видео для ютуб-канала «КраСава».

Ранее блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

«Я с собой привез все, что нужно для съемок: дрон, все свои камеры. Это все есть, но пока не снимаю. Хочется делать что-то еще, но уже не в том формате, в котором было. Понимаю, что на дно российского футбола не смогу погрузиться.

Сейчас я как будто морально выгорел от ситуации в России. От того, что пришлось уезжать изменником родины с какими-то штампами, уголовными делами.

Пришлось в российском футболе добиваться независимости за свои же бабки и пытаться делать добро, хотя тебя выгоняют даже с тренировочных стадионов», – сказал Савин в интервью блогеру Вите Кравченко на его ютуб-канале.

«Выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины». Савин рассказывает про новую жизнь на Кипре