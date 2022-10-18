Боссы «ПСЖ» недовольны, что Мбаппе пытается диктовать клубу свои правила. Они считают предательством желание Килиана уйти

В «ПСЖ» разочарованы желанием покинуть клуб.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Мбаппе хочет уйти из парижского клуба, поскольку считает, что его предали. Сам Мбаппе опроверг эти слухи, но, вероятно, сделал это по просьбе .

Отношения игрока с владельцами клуба ухудшаются, сообщает As со ссылкой на L’Equipe. Катарцы недовольны отношением Килиана к делу и считают, что он предал клуб, решив уйти вскоре после продления контракта. Кроме того, их не устраивает тот факт, что Мбаппе пытается диктовать клубу свои правила.

Напомним, 23-летний футболист в мае этого года продлил контракт с «ПСЖ» на 2 года, в соглашении предусмотрена опция продления на один сезон.