Победы «МЮ» и «Арсенала», Россия поднялась в рейтинге ФИФА, зарплата Холанда, номер про спецоперацию в «Ледниковом периоде» и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Омонией» (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы, Роналду отдал голевой пас. «Монако» Александра Головина победил «Трабзонспор» (3:1), «Црвена Звезда» разгромила «Ференцварош» Станислава Черчесова (4:1), «Рома» дома уступила «Бетису» (1:2), «Арсенал» на своем поле крупно обыграл «Буде-Глимт» (3:0). Все результаты дня – здесь. Результаты Лиги конференций – тут.

2. Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в рейтинге ФИФА. Бразилия лидирует, Бельгия – 2-я.

3. «Ак Барс» уступил «Автомобилисту», ЦСКА был сильнее «Сибири», «Металлург» ушел с 0:2 и победил «Салават» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

4. Девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани обвинила игрока в избиениях: «Он сломал мне нос, бил ногой, душил». Клуб ведет расследование и пока отстранил футболиста. Полиция тоже проведет проверку. Версия отца игрока: «Она постоянно его провоцировала, все заранее запланировала. Чтобы сломать нос, а потом еще раз – надо быть животным».

5. Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в 1/4 финала турнира в Астане. Дарья Касаткина проиграла Екатерине Александровой во втором круге турнира в Остраве, Рыбакина, Швентек вышли в 1/4 финала, Контавейт, Бенчич снялись.

Полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2020 аргентинская теннисистка Надя Подорошка совершила каминг-аут. Кубок Кремля-2022 отменен.

6. Эрлинг Холанд получает 865 тысяч фунтов в неделю в «Манчестер Сити» благодаря легкодостижимым бонусам. Это рекорд АПЛ!

7. Выставочные матчи НХЛ. «Коламбус» разгромил «Сент-Луис» (7:0), Тарасов сыграл на ноль, отразив 24 броска, а Чинахов забросил уже 5-ю шайбу на предсезонке. Все результаты дня – здесь.

8. «Барселона» благодаря рычагам закончила прошлый сезон с прибылью 98 млн евро, зарплаты сократились почти на 100 млн. Вице-президент клуба озвучил цели: «Планируем выиграть Ла Лигу и дойти до 1/4 финала ЛЧ. Спокойны за выход в плей-офф».

9. Выставочные матчи НБА. 25+8+9 от Мюррэя помогли «Атланте» победить «Милуоки» в Абу-Даби и другие результаты.

10. Четыре россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes: Овечкин – 2-й, Панарин – 4-й, Бобровский – 5-й. Первый в списке – Макдэвид.

11. «Динамо» не планирует увольнять Славишу Йокановича, руководство поддержало сербского тренера на встрече. Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью» во второй раз.

12. Стал известен список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале. Елена Ильиных и актер Егор Бероев в первом эпизоде катали номер про спецоперацию на песню «Кукушка». Елена заявила: «Хочу, чтобы каждая женщина обязательно дождалась своего мужчину с фронта. Надеюсь, наш номер поможет и вдохновит».

13. КДК РФС отменил красную карточку Максима Ненахова. Защитник «Локомотива» сможет сыграть против «Сочи».

Цитаты дня:

Александр Емельяненко: «Я, как патриот России, поддерживаю нашего президента. У него правильный курс, все, что от меня требуется – поддержу»

Брянский о недопуске сборной России к Парижу-2024: «Это не будет катастрофой. А вот международный волейбол без нас значительно теряет»

Жена осужденной в России американской баскетболистки: «Она уже настрадалась больше, чем заслуживала за свое преступление»

Джейми Каррагер: «Месси – величайший из игравших в футбол. Больше всего на ЧМ хочу победы Аргентины»

Лионель Месси: «Я не хочу быть тренером, но Зидан говорил так же, а затем стал тренером и выиграл ЛЧ»

Загитова о своей дикции: «Извините, что я родилась не в Москве. Главное – быть самими собими»