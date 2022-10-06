Полиция проведет проверку по заявлению девушки Гогричиани об избиениях

Полиция проверяет информацию об избиении девушки Кристины Куддус игроком «Балтики».

Напомним, Куддус обвинила своего бывшего партнера – форварда калининградской команды – в избиениях. Она заявила, что тот сломал ей нос, бил ногой и душил.

«В полицию поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе калининградского МВД.