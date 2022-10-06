«Балтика» отстранила Гогричиани. Девушка форварда обвинила его в избиениях

«Балтика» отстранила Гочу Гогричиани от тренировок с командой.

Напомним, ранее бывшая девушка форварда обвинила его в избиениях, завив, что он сломал ей нос, бил ногой и душил.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока , футбольный клуб заявляет следующее.

В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», – говорится в заявлении клуба.