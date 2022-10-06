«Балтика» отстранила Гогричиани. Девушка форварда обвинила его в избиениях

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Балтика Гоча Гогричиани 2000 контент Футбол

«Балтика» отстранила Гочу Гогричиани от тренировок с командой. 

Напомним, ранее бывшая девушка форварда обвинила его в избиениях, завив, что он сломал ей нос, бил ногой и душил.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.

В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», – говорится в заявлении клуба.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные