«Балтика» отстранила Гогричиани. Девушка форварда обвинила его в избиениях
«Балтика» отстранила Гочу Гогричиани от тренировок с командой.
Напомним, ранее бывшая девушка форварда обвинила его в избиениях, завив, что он сломал ей нос, бил ногой и душил.
«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.
В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», – говорится в заявлении клуба.
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