Поражение «Барсы» от «Интера» при спорном судействе, ЧМ-2022 на «Матч ТВ», разгромные победы «Баварии» и «Наполи», кодекс этики в фигурном катании и другие новости утра

1. У «Барселоны» проблемы в Лиге чемпионов: каталонцы проиграли «Интеру» (0:1) и опустились на третье место в своей группе. Возможно, на итог матча повлиял судья, принявший спорное решение не назначать пенальти за игру рукой Думфриса на 90-й минуте. Лидирует в группе С «Бавария», раскатавшая «Викторию» Пльзень (5:0). Мюнхенцы 31 матч не проигрывают в группе ЛЧ – они побили рекорд «Реала».

«Наполи» в гостях разгромил «Аякс» – 6:1. Хвича Кварацхелия забил и отдал голевой пас, теперь у него 9 (6+3) очков в 11 матчах за неаполитанцев.

«Ливерпуль» без особых проблем обыграл «Рейнджерс» (2:0), а «Атлетико» неожиданно уступил «Брюгге» (0:2). Остальные результаты – здесь.

2. «Матч ТВ» покажет все игры чемпионата мира-2022 на своих каналах. Тина Канделаки подтвердила, что канал покажет турнир эксклюзивно в России. А генеральный продюсер канала Александр Тащин пообещал, что в новом телесезоне из сетки «Матч ТВ» пропадут художественные фильмы.

3. В КХЛ «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в гостях, «Салават» забил 5 голов «Авангарду» и одержал третью сухую победу подряд, «Трактор» проиграл «Металлургу». Все результаты дня можно изучить здесь.

4. Федерация фигурного катания России выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса. Им советуют сохранять самообладание при проигрыше, воздерживаться от негативных оценок и не отвечать на гипотетические вопросы. Также ФФКР рекомендовала тренерам не вести переговоры о переходах с фигуристами других клубов и тренеров.

5. «Айлендерс» подписали 8-летний контракт с нападающим Мэтью Барзэлом с зарплатой 9,15 млн долларов в год.

6. «Манчестер Юнайтед» сообщил тен Хагу, что зимой вряд ли будут деньги на трансферы. Тренер может попросить оставить Роналду из-за этого. Кроме того, тен Хаг сказал «МЮ» не продлевать контракты без согласования с ним.

7. Правительство Испании поддержало присоединение Украины к своей заявке на проведение ЧМ-2030.

8. Париж и ряд городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022. Матчи не покажут на больших экранах, фан-зоны организованы не будут.

9. Месси определится с будущим в 2023-м, после ЧМ. Контактов с «Барсой» нет, «ПСЖ» хочет удержать Лео.

10. РФС создаст комитет по сборным. В него войдет Леонид Слуцкий, председателем будет 95-летний Никита Симонян.

11. Астана (ATP). Медведев, Хачанов, Рублев, Котов, Циципас, Бублик вышли во 2-й круг, Карацев, Шевченко, Алькарас выбыли.

12. Предсезонка НБА. 24 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» победить в гостях «Майами» и другие результаты.

13. Группа по расследованию антироссийской деятельности просит ФСБ проверить РФС из-за позиции по крымским клубам. Депутат Дмитрий Кузнецов считает, что РФС «отступает от свободного волеизъявления народов Крыма и создает условия для подрыва конституционного строя».

14. Призер Сочи-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку о мобилизации. Ему предоставили временную отсрочку.

15. Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Бойцу предложили поехать на Донбасс, он согласился за 300 тысяч рублей в день.

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