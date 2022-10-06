Сампаоли возглавил «Севилью» во второй раз. Контракт – до 2024-го

возглавил «Севилью».

Бывший тренер сборной Аргентины подписал контракт сроком до 2024 года. Сегодня он проведет первую тренировку с командой.

Сампаоли занял должность главного тренера андалусийской команды второй раз – он уже работал с ней в сезоне-2016/17.

Аргентинец сменил на посту , которого уволили после поражения от «Боруссии» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4).

Последним клубом Сампаоли был «Марсель» – он возглавлял французскую команду с февраля 2021 по июль 2022-го.

После 7 проведенных туров набрала 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Фото: twitter.com/SevillaFC