Сампаоли возглавил «Севилью» во второй раз. Контракт – до 2024-го
Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью».
Бывший тренер сборной Аргентины подписал контракт сроком до 2024 года. Сегодня он проведет первую тренировку с командой.
Сампаоли занял должность главного тренера андалусийской команды второй раз – он уже работал с ней в сезоне-2016/17.
Аргентинец сменил на посту Хулена Лопетеги, которого уволили после поражения от «Боруссии» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4).
Последним клубом Сампаоли был «Марсель» – он возглавлял французскую команду с февраля 2021 по июль 2022-го.
После 7 проведенных туров Ла Лиги «Севилья» набрала 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.
Фото: twitter.com/SevillaFC
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