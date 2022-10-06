«Барса» благодаря рычагам закончила прошлый сезон с прибылью 98 млн евро. Зарплаты сократились почти на 100 млн

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«Барселона» закончила финансовый год-2021/22 с прибылью.

Сегодня каталонцы отчитались о финансовых результатах перед ассамблеей членов клуба.

Клуб заложил в бюджет на прошлый сезон доходы в размере 765 миллионов евро и расходы на 784 миллиона. Фактический доход каталонцев в 2021/22 финансовом году составил 750 миллионов евро, а фактические расходы – 856 миллионов.

Применение первого финансового рычага – продажа 10% телевизионных прав на следующие 25 лет американской компании Sixth Street – принесло «Барсе» доход в размере 267 миллионов евро. 

Чистая прибыль «блауграны» после вычета налогов составила 98 миллионов евро.

За год «Барса» сократила зарплаты почти на 100 млн евро – с 617 млн в сезоне-2020/21 до 518 млн в сезоне-2021/22.

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