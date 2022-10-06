Вице-президент «Барсы»: «Планируем выиграть Ла Лигу и дойти до 1/4 финала ЛЧ. Спокойны за выход в плей-офф»
Вице-президент «Барселоны» озвучил задачи клуба на сезон-2022/23.
«Мы спокойны за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Мы выиграем три оставшихся матча и перейдем в следующий раунд.
В прошлом сезоне экономический эффект от вылета из группы составил 12 миллионов евро. Мы подсчитываем неполученные доходы, а также сэкономленные средства.
В этом году мы планируем выиграть Ла Лигу и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», – сказал Эдуар Ромеу.
Комментарии