Александр Емельяненко: «Я, как патриот России, поддерживаю нашего президента. У него правильный курс, все, что от меня требуется – поддержу»

Российский боец Александр Емельяненко поддерживает президента России Владимира Путина.

«Постоянно сталкиваюсь с русофобией. Не на улице, я сам веду свои социальные сети. Вижу, что большое количество людей как российского, так и не российского гражданства настроены отрицательно против патриотов России, против людей, которые готовы трудиться на благо Родины.

Такого, чтобы коллеги не хотели выйти со мной на бой, – не было. Спорт политики не касается.

Я, как патриот России, поддерживаю нашего президента. У него правильный курс, все, что от меня требуется – поддержу», – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко: «Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Для меня честь быть русским, я для всего готов»

Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Бойцу предложили поехать на Донбасс, он согласился за 300 тысяч рублей в день