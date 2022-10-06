Александр Емельяненко: «Я, как патриот России, поддерживаю нашего президента. У него правильный курс, все, что от меня требуется – поддержу»

Теги Владимир Путин Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко поддерживает президента России Владимира Путина.

«Постоянно сталкиваюсь с русофобией. Не на улице, я сам веду свои социальные сети. Вижу, что большое количество людей как российского, так и не российского гражданства настроены отрицательно против патриотов России, против людей, которые готовы трудиться на благо Родины.

Такого, чтобы коллеги не хотели выйти со мной на бой, – не было. Спорт политики не касается.

Я, как патриот России, поддерживаю нашего президента. У него правильный курс, все, что от меня требуется – поддержу», – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко: «Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Для меня честь быть русским, я для всего готов»

Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Бойцу предложили поехать на Донбасс, он согласился за 300 тысяч рублей в день

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