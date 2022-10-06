Холанд рвет ЛЧ, «Челси» разнес «Милан», Украина присоединилась к заявке на ЧМ-2030, финал Кубка России в «Лужниках», боксеров из России допустили к турнирам и другие новости

1. В Лиге чемпионов в среду много забивали. «Челси» разгромил «Милан» (3:0), «Ювентус» обыграл «Маккаби» (3:1), «Реал» был сильнее «Шахтера» (2:1), «Боруссия» вынесла «Севилью» (4:1) и заодно уволила Лопетеги, «Ман Сити» дежурно отгрузил 5 мячей «Копенгагену», а вот «ПСЖ» не смог победить «Бенфику» (1:1), забив в свои и в чужие. Все результаты вечера – тут.

Эрлинг Холанд вновь неудержим: забил два гола в первом тайме и пошел отдыхать в перерыве. У норвежца 28 мячей в 22 матчах Лиги чемпионов и 18 – в 12 матчах за «Ман Сити».

Лионель Месси также забил, у него гол в 4-м подряд матче за «ПСЖ» и 16 (8+8) очков в 13 играх сезона за клуб. Кроме того, Лео забил уже 40-й команде в ЛЧ.

Анхель Ди Мария отдал три голевых паса в матче с «Маккаби» и обошел Месси по ассистам в ЛЧ.

2. «Рубин» вылетел из Фонбет Кубка России от аутсайдера Первой лиги «Волги». У команды Леонида Слуцкого 3 поражения подряд. Другие результаты дня в Пути регионов – тут.

3. Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

4. Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом.

5. КХЛ. СКА победил «Спартак», выиграв 14 из 15 матчей на старте сезона, минское «Динамо» проиграло «Витязю».

6. Игроки сборной Дании поедут на чемпионат мира-2022 в Катаре без семей в знак протеста против нарушения прав человека в стране.

7. КХЛ оштрафовала главного тренера СКА Романа Ротенберга за оскорбительный жест после матча с ЦСКА, он заплатит 300 тысяч рублей. Ротенберг несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой. Кстати, по данным «Спорт-Экспресса», он получает 1 млн рублей за сезон.

8. Финал Кубка России-2022/23 пройдет в «Лужниках» в июне.

9. «Барселона» собиралась пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Интером» и попросить не назначать на свои игры ВАР, работавшего на матчах с «нерадзурри» и «Баварией». Впрочем, потом в каталонском клубе передумали.

10. Анна Щербакова будет соведущей Алины Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода», пишет РБК.

11. Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала положение о конфиденциальной информации. За нарушение его условий – штраф 100 тысяч рублей.

12. «Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Антуана Гризманна за 20+2 млн евро. Форвард пошел на понижение зарплаты до 7 млн евро.

13. Сайт Chess.com заявил, что американский гроссмейстер Ханс Ниманн жульничал, вероятно, в более чем 100 шахматных партиях, в том числе с призовым фондом.

14. Хаби Алонсо стал главным тренером «Байера». Это первый клуб топ-лиги в тренерской карьере бывшего игрока «Ливерпуля» и «Реала», ранее он работал лишь с юношеской командой «Реала» и возглавлял «Реал Сосьедад Б».

15. Термины «припарковать автобус», «тики-така», «гегенпрессинг» включены в Оксфордский словарь английского языка.

16. Агент угрожал экс-директору «Челси» Марии Грановской и вымогал 300 тысяч фунтов комиссии за трансфер. Полиция ведет расследование.

17. Том Брэди и Жизель Бюндхен могут развестись после 13 лет брака. Супермодель уже наняла адвоката.

Цитаты дня.

Садьо Мане: «Бензема заслужил «Золотой мяч», без вопросов. Он провел отличный сезон, выиграл ЛЧ»

Ягудин – Плющенко: «Работай, Женечка. Тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Тутберидзе»

Дюков о Fan ID: «Проще получить и забыть, чем обсуждать вопрос. Правительство считает, что закон нужный»

Черданцев о «Матч ТВ»: «Кино ни разу не шло в ущерб спортивному событию. Вы хотите днем повтор вчерашнего футбола? У него доля – ноль»

Американская футболистка «Локо» Уиллиамс: «Россияне – недружелюбные. В магазине могут грубо толкать тележкой. Некоторые стереотипы о России подтверждаются»

Дарвин Нуньес: «Не понимаю ничего из того, что Клопп говорит. Спрашиваю у одноклубников, о чем он»

Федотов о ситуации в России и мире: «Хотим, чтобы на всей Земле было спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров, и все будет хорошо»