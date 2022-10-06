КДК РФС отменил красную карточку Ненахова. Защитник «Локо» сможет сыграть против «Сочи»
КДК РФС отменил дисквалификацию Максима Ненахова.
Напомним, защитника «Локомотива» удалили на 13-й минуте матча с «Уралом» (2:4). Главный арбитр Сергей Иванов заменил желтую карточку на красную, посмотрев видеоповтор.
Московский клуб сообщил, что КДК отменил это решение. Таким образом, Максим сможет принять участие в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Сочи», который состоится 8 октября.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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