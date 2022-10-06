КДК РФС отменил красную карточку Ненахова. Защитник «Локо» сможет сыграть против «Сочи»

КДК РФС отменил дисквалификацию .

Напомним, защитника удалили на 13-й минуте матча с (2:4). Главный арбитр Сергей Иванов заменил желтую карточку на красную, посмотрев видеоповтор.

Московский клуб сообщил, что КДК отменил это решение. Таким образом, Максим сможет принять участие в матче 12-го тура Мир против , который состоится 8 октября.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.