КДК РФС отменил красную карточку Ненахова. Защитник «Локо» сможет сыграть против «Сочи»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал КДК РФС Максим Ненахов Сочи Футбол

КДК РФС отменил дисквалификацию Максима Ненахова

Напомним, защитника «Локомотива» удалили на 13-й минуте матча с «Уралом» (2:4). Главный арбитр Сергей Иванов заменил желтую карточку на красную, посмотрев видеоповтор.

Московский клуб сообщил, что КДК отменил это решение. Таким образом, Максим сможет принять участие в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Сочи», который состоится 8 октября.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные