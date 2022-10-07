Наместников забил «Флориде» с передачи Кучерова. Это его 2-я шайба на предсезонке

Теги выставочные матчи Тампа-Бэй Флорида Никита Кучеров Владислав Наместников Хоккей

Владислав Наместников забил «Флориде» с передачи Никиты Кучерова

Россиянин, вернувшийся в «Тампу» в межсезонье, отличился в выставочном матче с «Пантерс» (2:3). Заброшенная шайба стала для него второй на предсезонке. 

Сегодня Наместников (15:07, 0:20 – в большинстве, 0:58 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ ворот. Также в его активе 1 блок и 1 перехват. 

На вбрасываниях выиграл 1 попытку из 3 (33%). 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные