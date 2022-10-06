Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Омонии», «Арсенал» принимает «Буде-Глимт», «Рома» – «Бетис», «Црвена Звезда» против «Ференцвароша»
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Омонией» на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Монако» примет «Трабзонспор», «Црвена Звезда» будет противостоять «Ференцварошу», «Рома» сыграет с «Бетисом», «Арсенал» встретится с «Буде-Глимт».
Лига Европы
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Цирион Атлитико Кентро»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Новый Стадион Мальме»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Луи II»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Летцигрунд»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Либенауэр»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Сонера Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Шюкрю Сараджоглу»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «MCH Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Мунисипал де Брага»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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