Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Омонии», «Арсенал» принимает «Буде-Глимт», «Рома» – «Бетис», «Црвена Звезда» против «Ференцвароша»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Омонией» на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Монако» примет «Трабзонспор», «Црвена Звезда» будет противостоять «Ференцварошу», «Рома» сыграет с «Бетисом», «Арсенал» встретится с «Буде-Глимт».

Лига Европы

Групповой этап

3-й тур

Омония Кипр – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Цирион Атлитико Кентро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Црвена Звезда Сербия – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальме Швеция – Унион Германия
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шериф Молдова – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
6 октября, 19.45, «стадион Зимбру»
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Монако Монако – Трабзонспор Турция
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Луи II»
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Цюрих Швейцария – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Летцигрунд»
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Штурм Австрия – Лацио Италия
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Либенауэр»
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ХИК Финляндия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Сонера Стэдиум»
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Арсенал Англия – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Эмирейтс»
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Рома Италия – Бетис Испания
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
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Фенербахче Турция – АЕК Ларнака Кипр
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Шюкрю Сараджоглу»
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Ренн Франция – Динамо Киев Украина
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Роазон Парк»
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Мидтьюлланд Дания – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
6 октября, 22.00, «MCH Арена»
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Фрайбург Германия – Нант Франция
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Европа-Парк-Штадион»
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Брага Португалия – Юнион Бельгия
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Мунисипал де Брага»
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Олимпиакос Греция – Карабах Азербайджан
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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