Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Омонии», «Арсенал» принимает «Буде-Глимт», «Рома» – «Бетис», «Црвена Звезда» против «Ференцвароша»

сыграет с «Омонией» на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

примет «Трабзонспор», «Црвена Звезда» будет противостоять «Ференцварошу», сыграет с , встретится с «Буде-Глимт».

Лига Европы

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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