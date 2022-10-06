Шерелл Грайнер, жена осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, заявила, что ее супруга уже настрадалась больше, чем заслуживала за свое преступление.

«Бриттни достаточно настрадалась. Я хочу, чтобы люди это поняли. Она уже настрадалась больше, чем заслуживала за свое преступление.

Я работаю в юридической сфере. Я считаю, что лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию. Но наказание должно быть соразмерно преступлению, и меня разрывает на части, когда я вижу, что наказание для моей жены несоразмерно.

Я не знаю, остались ли у нее силы, чтобы продолжать просыпаться каждый день там, где у нее никого нет.

С момента ареста я всего дважды разговаривала с Бриттни по телефону. Когда я звонила последний раз, я слышала, что с ней не все в порядке. Она находилась на пределе.

Она слаба как никогда в своей жизни. Она боится, что о ней забудут и оставят в России или просто используют. Она говорит, что ее жизнь больше не имеет значения», – рассказала Шерелл Грайнер в интервью CBS Mornings.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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