Кубок Кремля-2022 отменен

«ВТБ Кубок Кремля» в этом году не состоится. Оргкомитет принял такое решение совместно с Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, в марте ATP и WTA исключили московский турнир из своих календарей на сезон-2022.

Глава ФТР Шамиль Тарпищев сообщал, что планируется провести соревнования «в новом формате» с 16 по 23 октября.

«Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», – говорится на сайте турнира.

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