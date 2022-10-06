Елена Ильиных: «Хочу, чтобы каждая женщина обязательно дождалась своего мужчину с фронта. Надеюсь, наш номер поможет и вдохновит»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире и актер Егор Бероев прокомментировали свое выступление в первом выпуске шоу «Ледниковый период».

Ильиных и Бероев катали номер про спецоперацию на Украине на песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.

«Мы посвящаем этот номер всем женщинам, которые ждут своих любимых мужей, сыновей с фронта и своей любовью помогают им выжить и вернуться домой. Лена в номере словно проводит любимого через линию фронта», – сказал Бероев.

«Это очень сильный, тяжелый номер, решиться на него было непросто. Но я счастлива, что в итоге мы его скатали. Неважно, с падением или нет, мне было важно откатать в принципе.

Хочу, чтобы каждая женщина обязательно дождалась своего мужчину с фронта, и если она посмотрит наш номер и он даст ей сил... Это светлый номер, надеюсь, он поможет и вдохновит», – добавила Ильиных.

«Хочу, чтобы каждая женщина дождалась своего мужчину с фронта». «Ледниковый период» откликнулся на новую повестку