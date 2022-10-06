Лига конференций. «Вест Хэм» сыграет с «Андерлехтом», «Вильярреал» примет «Аустрию», «Хартс» – «Фиорентину»

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«Вест Хэм» сыграет с «Андерлехтом» в Лиге конференций.

Также в 3-м туре группового этапа «Вильярреал» примет «Аустрию», «Хартс»«Фиорентину».

Лига конференций

Групповой этап

3-й тур

Пюник Армения – Жальгирис Вильнюс Литва
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сивасспор Турция – Балкани Косово
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Новый стадион 4 Сентября»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мольде Норвегия – Шэмрок Роверс Ирландия
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Днепр-1 Украина – Вадуц Лихтенштейн
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Košická futbalová aréna»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Словацко Чехия – Ницца Франция
Дата проведения
6 октября, 19.45, «имени Мирослава Валенты»
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Лех Польша – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Городской стадион Познань»
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Силькеборг Дания – Стяуа Румыния
Дата проведения
6 октября, 19.45, «ЙЮСК-Парк»
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Андерлехт Бельгия – Вест Хэм Англия
Дата проведения
6 октября, 19.45, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Базель Швейцария – Слован Братислава Словакия
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
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Славия Чехия – ЧФР Румыния
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гент Бельгия – Юргорден Швеция
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

АЗ Алкмар Нидерланды – Аполлон Кипр
Дата проведения
6 октября, 22.00, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн Германия – Партизан Сербия
Дата проведения
6 октября, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вильярреал Испания – Аустрия Австрия
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РФШ Латвия – Истанбул Турция
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Сконто»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хартс Шотландия – Фиорентина Италия
Дата проведения
6 октября, 22.00, «Тайнкасл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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