Лига конференций. «Вест Хэм» сыграет с «Андерлехтом», «Вильярреал» примет «Аустрию», «Хартс» – «Фиорентину»
«Вест Хэм» сыграет с «Андерлехтом» в Лиге конференций.
Также в 3-м туре группового этапа «Вильярреал» примет «Аустрию», «Хартс» – «Фиорентину».
Лига конференций
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Новый стадион 4 Сентября»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Акер Стадион»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Košická futbalová aréna»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «имени Мирослава Валенты»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Городской стадион Познань»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «ЙЮСК-Парк»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.45, «Констант Ванден Сток»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Геламко-Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «АФАС-стадион»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Сконто»
- Дата проведения
- 6 октября, 22.00, «Тайнкасл»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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