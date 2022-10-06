Брянский о недопуске сборной России к Парижу-2024: «Это не будет катастрофой. А вот международный волейбол без нас значительно теряет»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский считает, что недопуск команды к Олимпиаде-2024 в Париже не станет катастрофой.

– Будет катастрофой, если мы останемся без Олимпиады-2024 в Париже?

– Нет, это не будет катастрофой. Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что, повторюсь, это вершина карьеры спортсмена. Признание, что ты лучший из лучших.

Это элитный клуб. Так что, если даже сама сборная не выступает на международных соревнованиях, это определенный минус, но все равно попадание в сборную мотивирует на прогресс.

– То есть у нас есть внутренняя самодостаточность?

– Есть. А вот международный волейбол без нашей команды значительно теряет, упрощается. Вот вы говорите про то, что нас не допустили к Лиге чемпионов. Но и они тоже теряют, когда в таком турнире нет лучших команд мира, – сказал Брянский.