Лионель Месси: «Я не хочу быть тренером, но Зидан говорил так же, а затем стал тренером и выиграл ЛЧ»

высказался о возможности стать тренером в будущем.

«Я не думаю о том, чего уже достиг, я думаю только о том, что ждет меня впереди.

Я не собираюсь становиться тренером, но говорил то же самое, а затем стал тренером и выиграл Лигу чемпионов.

Мне нравится спортивный менеджмент, формирование коллектива, помогать тренеру. Но на сто процентов я еще ничего не знаю», – признался 35-летний форвард и сборной Аргентины.