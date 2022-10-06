Лионель Месси: «Я не хочу быть тренером, но Зидан говорил так же, а затем стал тренером и выиграл ЛЧ»
Лионель Месси высказался о возможности стать тренером в будущем.
«Я не думаю о том, чего уже достиг, я думаю только о том, что ждет меня впереди.
Я не собираюсь становиться тренером, но Зинедин Зидан говорил то же самое, а затем стал тренером и выиграл Лигу чемпионов.
Мне нравится спортивный менеджмент, формирование коллектива, помогать тренеру. Но на сто процентов я еще ничего не знаю», – признался 35-летний форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины.
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