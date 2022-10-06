Овечкин – 2-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, Панарин – 4-й, Бобровский – 5-й. Первый – Макдэвид (Forbes)

Четыре россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтона» , общая сумма заработка которого за год составляет 15,3 миллиона долларов. Из этого 10,8 млн долларов – зарплата, 4,5 млн – спонсорские контракты.

На второй позиции расположился российский форвард с суммарным доходом 14 миллионов долларов. Из них 9 долларов млн – зарплата, а 5 млн – спонсорские договоры. Хоккеист сотрудничает с Coca-Cola, Hublot и Nike.

Третьим в списке стал нападающий . Его общая сумма доходов равна 11,9 млн долларов. Из этого 11,7 млн долларов – зарплата, 0,2 млн – спонсорские контракты.

Четвертую строчку занял российский игрок с доходом 11,7 млн. Его зарплата составила 11,3 млн, а спонсорские контракты принесли хоккеисту 400 тысяч долларов. Среди партнеров хоккеиста – производитель спортивной экипировки CCM, разработчик видеоигр EA Sports и производитель коллекционных карточек Upper Deck.

На пятом месте расположился российский голкипер «Флориды» , общая сумма заработка которого составляет 11 миллионов долларов. Вратарь впервые появился в рейтинге Forbes. Зарплата Бобровского – 10,8 млн долларов, спонсорские контракты – 200 тысяч долларов.

Пятое место с Бобровским разделил форвард (11 млн), седьмое место поделили – нападающий «Флориды» и защитник и защитник Дарнелл Нерс (у троих суммарный доход – 10,9 млн долларов).

Замкнул десятку голкипер «Тампы» Андрей Василевский. За сезон хоккеист заработал 10,2 млн долларов. Из них 9,9 млн – зарплата, 300 тысяч – спонсорские контракты.