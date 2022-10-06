Овечкин – 2-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, Панарин – 4-й, Бобровский – 5-й. Первый – Макдэвид (Forbes)
Четыре россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes.
Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, общая сумма заработка которого за год составляет 15,3 миллиона долларов. Из этого 10,8 млн долларов – зарплата, 4,5 млн – спонсорские контракты.
На второй позиции расположился российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с суммарным доходом 14 миллионов долларов. Из них 9 долларов млн – зарплата, а 5 млн – спонсорские договоры. Хоккеист сотрудничает с Coca-Cola, Hublot и Nike.
Третьим в списке стал нападающий «Далласа» Тайлер Сегин. Его общая сумма доходов равна 11,9 млн долларов. Из этого 11,7 млн долларов – зарплата, 0,2 млн – спонсорские контракты.
Четвертую строчку занял российский игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин с доходом 11,7 млн. Его зарплата составила 11,3 млн, а спонсорские контракты принесли хоккеисту 400 тысяч долларов. Среди партнеров хоккеиста – производитель спортивной экипировки CCM, разработчик видеоигр EA Sports и производитель коллекционных карточек Upper Deck.
На пятом месте расположился российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, общая сумма заработка которого составляет 11 миллионов долларов. Вратарь впервые появился в рейтинге Forbes. Зарплата Бобровского – 10,8 млн долларов, спонсорские контракты – 200 тысяч долларов.
Пятое место с Бобровским разделил форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (11 млн), седьмое место поделили – нападающий «Флориды» Александр Барков и защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон и защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс (у троих суммарный доход – 10,9 млн долларов).
Замкнул десятку голкипер «Тампы» Андрей Василевский. За сезон хоккеист заработал 10,2 млн долларов. Из них 9,9 млн – зарплата, 300 тысяч – спонсорские контракты.
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