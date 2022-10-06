Арзамасова – Кацалапов, Михеева – Букин, Ильиных – Бероев, Медведева – Милохин выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

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Стал известен список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале.

В команде Ильи Авербуха выступят следующие пары: Елена Ильиных – Егор Бероев, Валерия Ланская – Роман Костомаров, Евгения Медведева – Даня Милохин, Дарья Мороз – Максим Маринин, Наталья Подольская – Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина – Иван Скобрев.

В команду Александра Жулина вошли Оксана Домнина – Марат Башаров, Елизавета Арзамасова – Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар – Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко – Александр Энберт, Алла Михеева – Иван Букин, Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников.

Съемки шоу стартовали сегодня.

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