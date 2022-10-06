Роналду отдал голевой пас Рэшфорду. Это его 2-е результативное действие в сезоне и 1-е – с игры

отдал голевой пас в матче с «Омонией» (3:2).

На 84-й минуте 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» ассистировал .

Для португальца это второе результативное действие в этом сезоне и первое – с игры. До этого у него был один гол с пенальти в матче ЛЕ против (2:0).

Таким образом, у Криштиану 2 очка по системе «гол+пас» (1+1) в 9 матчах за в текущем сезоне. Подробная статистика форварда – здесь.