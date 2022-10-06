Ильиных и Бероев в первом эпизоде «Ледникового периода» катали номер про спецоперацию на песню «Кукушка»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде и актер Егор Бероев в первом эпизоде «Ледникового периода» катали номер про спецоперацию на Украине на песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.

Об этом сообщает со съемок шоу корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

В номере принял участие друг Бероева, который сейчас находится на фронте.

Авербух о «Ледниковом периоде»: «В первом эпизоде будет номер на тему спецоперации. Стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени»