Ильиных и Бероев в первом эпизоде «Ледникового периода» катали номер про спецоперацию на песню «Кукушка»

Теги Елена Ильиных Политика Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных и актер Егор Бероев в первом эпизоде «Ледникового периода» катали номер про спецоперацию на Украине на песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.

Об этом сообщает со съемок шоу корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

В номере принял участие друг Бероева, который сейчас находится на фронте.

Авербух о «Ледниковом периоде»: «В первом эпизоде будет номер на тему спецоперации. Стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени»

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