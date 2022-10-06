НБА. Предсезонные матчи. «Атланта» и «Милуоки» сыграют в Абу-Даби, «Бруклин» примет «Майами» и другие встречи

В четверг, 6 октября, состоятся шесть предсезонных матчей НБА.

и встретятся на «Этихад-арене» в Абу-Даби, начало в 19.00 по московскому времени. примет .

НБА

Предсезонные матчи

Оклахома-Сити – Аделаида (Австралия)

7 октября. 3.00

Портленд – Маккаби Раанана (Израиль)

7 октября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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