НБА. Предсезонные матчи. «Атланта» и «Милуоки» сыграют в Абу-Даби, «Бруклин» примет «Майами» и другие встречи
В четверг, 6 октября, состоятся шесть предсезонных матчей НБА.
«Атланта» и «Милуоки» встретятся на «Этихад-арене» в Абу-Даби, начало в 19.00 по московскому времени. «Бруклин» примет «Майами».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «Etihad Arena»
- Дата проведения
- 7 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 7 октября, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 7 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Оклахома-Сити – Аделаида (Австралия)
7 октября. 3.00
Портленд – Маккаби Раанана (Израиль)
7 октября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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