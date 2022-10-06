НБА. Предсезонные матчи. «Атланта» и «Милуоки» сыграют в Абу-Даби, «Бруклин» примет «Майами» и другие встречи

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В четверг, 6 октября, состоятся шесть предсезонных матчей НБА.

«Атланта» и «Милуоки» встретятся на «Этихад-арене» в Абу-Даби, начало в 19.00 по московскому времени. «Бруклин» примет «Майами».

НБА

Предсезонные матчи

Атланта – Милуоки
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Etihad Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Майами
Дата проведения
7 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Орландо
Дата проведения
7 октября, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Миннесота
Дата проведения
7 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Аделаида (Австралия)

7 октября. 3.00

Портленд – Маккаби Раанана (Израиль)

7 октября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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