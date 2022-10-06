Джейми Каррагер: «Месси – величайший из игравших в футбол. Больше всего на ЧМ хочу победы Аргентины»

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Джейми Каррагер хочет, чтобы Лионель Месси выиграл ЧМ-2022

«Он лучший игрок, которого, я думаю, мы трое (экс-защитник «Ливерпуля» вел эфир с Тьерри Анри и Майкой Ричардсом – прим. Sports.ru) когда-либо видели. Есть великие игроки прошлого – Пеле, Йохан Кройфф, Марадона. Но я бы сказал, что Лионель Месси – величайший игрок, который когда-либо играл в футбол.

Возможно, с этим согласны не все, потому что люди считают, что игрок должен выиграть чемпионат мира. Я ничего не хочу от чемпионата мира в Катаре так сильно, как победы Аргентины и Лионеля Месси – просто чтобы закрепить за ним звание величайшего игрока в истории этого спорта», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

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