КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Адмирала», ЦСКА сыграет с «Сибирью», «Металлург» против «Салавата», «Ак Барс» примет «Автомобилист»

сыграет в гостях с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

встретится на выезде с «Сибирью», – с , примет «Автомобилист».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ