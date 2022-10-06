КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Адмирала», ЦСКА сыграет с «Сибирью», «Металлург» против «Салавата», «Ак Барс» примет «Автомобилист»
«Локомотив» сыграет в гостях с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
ЦСКА встретится на выезде с «Сибирью», «Металлург» – с «Салаватом Юлаевым», «Ак Барс» примет «Автомобилист».
- Дата проведения
- 6 октября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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