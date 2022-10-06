КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Адмирала», ЦСКА сыграет с «Сибирью», «Металлург» против «Салавата», «Ак Барс» примет «Автомобилист»

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«Локомотив» сыграет в гостях с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА встретится на выезде с «Сибирью», «Металлург» – с «Салаватом Юлаевым», «Ак Барс» примет «Автомобилист».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Сочи
Дата проведения
6 октября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Локомотив
Дата проведения
6 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – ЦСКА
Дата проведения
6 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Металлург Мг
Дата проведения
6 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Барыс
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Динамо Москва
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Автомобилист
Дата проведения
6 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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