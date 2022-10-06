зарабатывает в 865 тысяч фунтов в неделю.

К базовому недельному окладу норвежца добавляются легкодостижимые, практически гарантированные бонусы, сообщает Daily Mail.

Таким образом, суммарно 22-летний форвард получает 865 тысяч фунтов в неделю. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом .

Кевин де Брюйне зарабатывает в «Сити» 375 тысяч фунтов в неделю, а зарплата в – 480 тысяч фунтов.

Холанд на старте этого сезона забил за клуб 19 голов в 12 матчах. Его статистика – здесь.

Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢