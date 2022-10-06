Холанд получает 865 тысяч фунтов в неделю в «Сити» благодаря легкодостижимым бонусам. Это рекорд АПЛ (Daily Mail)
Эрлинг Холанд зарабатывает в «Манчестер Сити» 865 тысяч фунтов в неделю.
К базовому недельному окладу норвежца добавляются легкодостижимые, практически гарантированные бонусы, сообщает Daily Mail.
Таким образом, суммарно 22-летний форвард получает 865 тысяч фунтов в неделю. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.
Кевин де Брюйне зарабатывает в «Сити» 375 тысяч фунтов в неделю, а зарплата Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» – 480 тысяч фунтов.
Холанд на старте этого сезона забил за клуб 19 голов в 12 матчах. Его статистика – здесь.
Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢
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