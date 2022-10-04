Загитова будет ведущей «Ледникового периода», Медведева выступит с Милохиным, Шапи не пускают в Польшу, Хаджикадунич против игры с Россией, Игуаин заканчивает карьеру и другие новости

1. Алина Загитова вернется к роли ведущей в новом сезоне «Ледникового периода», а Евгения Медведева вновь выступит в шоу в паре с Даней Милохиным. Татьяна Тарасова, естественно, будет в жюри, а съемки начнутся 6 октября.

2. Шапи не сыграет с «Лехом» из-за запрета на въезд в Польшу для россиян. Это серьезная потеря для «Хапоэля», где хавбек играет сейчас в аренде.

3. Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, уехавший в аренду в «Мальме», выступил против игры между сборными Боснии и России.

4. Бывший нападающий «Реала», «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин завершает игровую карьеру.

5. СКА выдал камбэк дня в КХЛ, обыграв ЦСКА, хотя уступал 0:2 к концу второго периода. Команда Федорова проиграла 5 из 6 последних матчей и идет 8-й на Западе. «Динамо» одержало шестую победу подряд, выиграв у «Куньлуня». Все результаты – здесь.

6. МБА дебютировала в Единой лиге ВТБ с гостевой победы над «Локомотивом-Кубань», ЦСКА обыграл «Самару».

7. Роналду сможет уйти из «МЮ» в январе, Тен Хаг не будет против. Рой Кин обеспокоен, что португалец засиделся на скамейке запасных.

8. Месси не против продления контракта с «ПСЖ». Предложения, правда, пока еще нет.

9. Олимпийская чемпионка по гимнастике Анастасия Назаренко устроила вечеринку в честь получения гражданства США – с тортом со статуей Свободы и танцами под Меладзе.

10. «Локомотив» выиграл спор с «Аталантой». ФИФА обязала бергамасков рассчитаться за Миранчука – иначе запретит регистрировать игроков.

11. Бобслеист Ильвир Хузин получил повестку из военкомата.

12. Александра Трусова подала заявление в ФФКР о переходе в группу Светланы Соколовской.

13. Украина хочет провести ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией и присоединится к их заявке.

Цитаты дня

Пеп Гвардиола: «Холанду нужны все партнеры, чтобы забивать в каждом матче. Месси мог делать это сам»

Хавбек «Пари НН» Майга: «Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!»

Депутат Хамзаев: «Бах – это политическая марионетка. Хотел бы услышать от него такую же позицию относительно Израиля»

Перес о числе топ-матчей в Суперлиге: «Надаль и Джокович сыграли 59 раз, разве это скучно? А «Реал» и «Ливерпуль» встречались всего 9 раз за 67 лет»

Степанова об условии Баха: «Рассмотрю эту анкету, когда американских спортсменов убедят подписать бумагу, осуждающую спецоперации в Югославии, Ираке, Ливии»