Россия поднялась с 35-го на 33-е место в рейтинге ФИФА. Бразилия лидирует, Бельгия – 2-я
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА.
Российская команда поднялась с 35-го места на 33-е. На счету команды Валерия Карпина 1496,11 балла.
Россия опередила в рейтинге команды Австрии и Чехии, которые теперь занимают 34-е и 35-е места соответственно.
В сентября сборная России провела один товарищеский матч – против Кыргызстана (2:1).
Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Бразилии (1841,3 очка). В тройке – Бельгия (1816,71) и Аргентина (1773,88).
В топ-10 также входят: Франция (1759,78), Англия (1728,47), Италия (1726,14) Испания (1715,22), Нидерланды (1694,51), Португалия (1676,56) и Дания (1666,57). Единственное изменение в первой десятке по сравнению с прошлым месяцем – Италия опередила Испанию.
Сборная Германии осталась на 11-м месте (1650,21), Украина – на 27-м (1536,99).
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