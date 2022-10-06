Россия поднялась с 35-го на 33-е место в рейтинге ФИФА. Бразилия лидирует, Бельгия – 2-я

улучшила позиции в рейтинге .

Российская команда поднялась с 35-го места на 33-е. На счету команды Валерия Карпина 1496,11 балла.

Россия опередила в рейтинге команды Австрии и Чехии, которые теперь занимают 34-е и 35-е места соответственно.

В сентября сборная России провела один товарищеский матч – против Кыргызстана (2:1).

Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная (1841,3 очка). В тройке – (1816,71) и (1773,88).

В топ-10 также входят: (1759,78), (1728,47), Италия (1726,14) (1715,22), Нидерланды (1694,51), (1676,56) и Дания (1666,57). Единственное изменение в первой десятке по сравнению с прошлым месяцем – Италия опередила Испанию.

осталась на 11-м месте (1650,21), Украина – на 27-м (1536,99).