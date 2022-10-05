Астана (ATP). Второй круг. Рублев сыграет с Чжаном, Котов встретится с Баутиста-Агутом, Циципас – с Нарди

Андрей Рублев сыграет с Чжичжэнем Чжаном во втором круге в Астане.

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Astana Open

Астана, Казахстан

3 – 9 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 054 825 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

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