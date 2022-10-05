Астана (ATP). Второй круг. Рублев сыграет с Чжаном, Котов встретится с Баутиста-Агутом, Циципас – с Нарди

Теги результаты ATP Astana Open Теннис

Андрей Рублев сыграет с Чжичжэнем Чжаном во втором круге в Астане.

Сетка турнира здесь.

Astana Open

Астана, Казахстан

3 – 9 октября 2022

ATP 500

Призовой фонд – 2 054 825 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Чжичжэнь Чжан (Китай) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
5 октября, 08.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
5 октября, 11.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
5 октября, 12.30
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Лука Нарди (Италия)
Дата проведения
5 октября, 16.30
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Не определен
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
6 октября, 03.00
Онлайн матча

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