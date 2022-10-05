Астана (ATP). Второй круг. Рублев сыграет с Чжаном, Котов встретится с Баутиста-Агутом, Циципас – с Нарди

Андрей Рублев сыграет с Чжичжэнем Чжаном во втором круге в Астане.
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Astana Open
Астана, Казахстан
3 – 9 октября 2022
ATP 500
Призовой фонд – 2 054 825 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 5 октября, 08.00
- Дата проведения
- 5 октября, 11.00
- Дата проведения
- 5 октября, 12.30
- Дата проведения
- 5 октября, 16.30
Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Не определен
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
Не определен – Даниил Медведев (Россия)
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00
Не определен – Карен Хачанов (Россия)
- Дата проведения
- 6 октября, 03.00