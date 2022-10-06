«Динамо» не планирует увольнять Йокановича. Руководство поддержало тренера на встрече

выразило поддержку главному тренеру .

«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию.

Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов, и отставки избежать не удастся», – сообщил источник «РБ Спорт» из окружения тренера.

После 11 туров Мир «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Следующий матч московская команда проведет 8 октября – против ЦСКА.