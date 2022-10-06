«Динамо» не планирует увольнять Йокановича. Руководство поддержало тренера на встрече

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» выразило поддержку главному тренеру Славише Йокановичу.

«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо». Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию.

Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов, и отставки избежать не удастся», – сообщил источник «РБ Спорт» из окружения тренера.

После 11 туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Следующий матч московская команда проведет 8 октября – против ЦСКА. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные