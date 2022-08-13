Месси вне списка номинантов на «Золотой мяч», «Барселона» зарегистрировала 4 из 5 новичков, умер 14-летний хоккеист школы СКА и другие новости утра

1. Опубликован список номинантов на «Золотой мяч». В топ-30 не попал действующий обладатель приза Лионель Месси (третий случай в истории, а сам Лео без номинации впервые с 2005-го), зато Криштиану Роналду, Карим Бензема, Мохамед Салах, Тибо Куртуа, Роберт Левандовски, Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе – в списке.

За приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года поборются Тибо Куртуа, Алиссон, Мануэль Нойер и другие славные парни. Эдуардо Камавинга, Гави, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Джамал Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку года.

2. Анчелотти, Клопп и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА. Бензема, Куртуа и де Брюйне номинированы на приз лучшему игроку сезона от УЕФА, Месси и Роналду нет в топ-15, Левандовски – 4-й, Модрич – 5-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 8-й.

3. «Барселона» активировала 4-й рычаг и успела зарегистрировать четырех из пяти новичков – Левандовского, Кессиэ, Рафинью и Кристенсена – для участия в Ла Лиге перед матчем 1-го тура с «Райо Вальекано». Клубу нужно еще более 20 млн евро, чтобы заявить Кунде.

4. Российский гроссмейстер Сергей Карякин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов награжден орденом Александра Невского. Орденом Дружбы наградили олимпийских чемпионок – фигуристку Анну Щербакову, лыжниц Юлию Ступак, Татьяну Сорину и Наталью Непряеву.

5. Трансферы. «Динамо» арендовало опорника сборной Израиля Эдена Карцева с правом выкупа. «Ювентус» за 12+3 млн евро купил Костича у «Айнтрахта». «Монца» Берлускони подписала 13-го новичка – форварда Петанью из «Наполи».

Дзюба может перейти в «Истанбул», но это не точно. Роналду не уйдет из «МЮ» этим летом, скорее всего, так как его считают ключевым игроком проекта. Также клуб не отпустит Рэшфорда и интересуется Дестом, «Барса» просит 20 млн евро.

6. Умер 14-летний хоккеист школы СКА, шайба попала ему в область сердца на тренировке. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. СКА окажет «любую необходимую финансовую поддержку» семье мальчика.

7. Опрос фонда «Общественное мнение»: 73% расстроились из-за отстранения России в спорте, 10% видят в этом пользу.

8. «Яндекс» на 215 млн рублей повысил предложение по партнерству с Кубком России. Оно выгоднее варианта от «Фонбет» и «Матч ТВ».

9. Президент UFC Дэйна Уайт не включил Хабиба в топ-5 величайших бойцов в истории, а Конор оказался в списке.

10. 5-й тур чемпионата России стартовал матчем «Факел» – «Урал» (0:0) – клуб из Екатеринбурга набрал первое очко в сезоне.

11. Американский велогонщик Джексон Нэш пожизненно дисквалифицирован за допинг. Он употреблял четыре препарата и пытался их продавать.

12. «МЮ» показал кислотно-зеленую третью форму. Роналду участвовал в презентации.

13. «Боруссия» Дортмунд победила «Фрайбург» (3:1) в гостях во 2-м туре чемпионата Германии, забив три гола в последние 15 минут.

14. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати. Рууд обыграл Оже-Альяссима в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале, Хуркач – Кириоса.

15. Леонида Слуцкого могут уволить из «Рубина», если клуб не исправит ситуацию. Тренеру дали три матча.

16. Чемпионат Испании стартовал матчем «Осасуна» – «Севилья» (2:1). «Барселона» и «Реал» проведут матчи в выходные.

Цитаты дня:

Тарасова о перспективах Загитовой и Медведевой в роли депутатов: «Если они чувствуют, что могут помогать народу в принятии серьезных решений – они смогут»

Олег Матыцин: «Нас хотят поддавить, накладывают санкции. Но мы как пружина, чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается»

Канунников о премиальных в «Зените» от Миллера за 5:0 со «Спартаком» в 2012-м: «Были пятерные. 50 тысяч евро по курсу на тот момент»

Вице-спикер Госдумы Неверов за принятие Крыма в РФС: «Это территория России, как Башкирия, Кемеровская область и Смоленщина»

Александр Тихонов: «Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет»

Талалаев поддерживает Fan ID: «Потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах»

Тренин о повышении цен в США: «Не заметил. А в России заметил, особенно на моющие средства»