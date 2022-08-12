Камавинга, Гави, Адейеми, Беллингем и Сака – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку года

Названы претенденты на трофей имени лучшему молодому футболисту года.

Награда вручается France Football с 2018 года, на нее претендуют игроки, не достигшие 21 года.

В этом году десятка номинантов выглядит следующим образом:

( / «Боруссия», )

( , Англия)

( , )

( , )

( / , Нидерланды)

( , )

(«Бавария», Германия)

( , )

( , )

( , Германия)

Победитель будет назван 17 октября на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».