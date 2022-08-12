Камавинга, Гави, Адейеми, Беллингем и Сака – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку года

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Названы претенденты на трофей имени Раймона Копа лучшему молодому футболисту года.

Награда вручается France Football с 2018 года, на нее претендуют игроки, не достигшие 21 года.

В этом году десятка номинантов выглядит следующим образом:

Карим Адейеми («Зальцбург» / «Боруссия», Германия)

Джуд Беллингем («Боруссия», Англия)

Эдуардо Камавинга («Реал», Франция)

Гави («Барселона», Испания)

Райан Гравенберх («Аякс» / «Бавария», Нидерланды)

Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия)

Джамал Мусиала («Бавария», Германия)

Йошко Гвардиол («Лейпциг», Хорватия)

Букайо Сака («Арсенал», Англия)

Флориан Виртц («Байер», Германия)

Победитель будет назван 17 октября на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».

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