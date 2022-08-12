«Барселона» зарегистрировала Левандовского, Кессиэ, Рафинью и Кристенсена для участия в Ла Лиге

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«Барселона» начала регистрировать новичков для участия в чемпионате Испании.

На официальном сайте Ла Лиги появилась информация, что в качестве футболистов сине-гранатовых сегодня вечером были зарегистрированы защитник Андреас Кристенсен, хавбеки Рафинья и Франк Кессиэ, а также нападающий Роберт Левандовски.

Ранее сообщалось, что «Барса» к матчу 1-го тура Примеры против «Райо Вальекано» зарегистрирует 4 из 5 новичков.

Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом, что позволило ему внести новичков в состав.

Вне заявки на игру с «Райо» останется только защитник Жюль Кунде.

Сине-гранатовые примут «Райо Вальекано» завтра, 13 августа.

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