«Барселона» зарегистрировала Левандовского, Кессиэ, Рафинью и Кристенсена для участия в Ла Лиге

«Барселона» начала регистрировать новичков для участия в чемпионате Испании.
На официальном сайте Ла Лиги появилась информация, что в качестве футболистов сине-гранатовых сегодня вечером были зарегистрированы защитник Андреас Кристенсен, хавбеки Рафинья и Франк Кессиэ, а также нападающий Роберт Левандовски.
Ранее сообщалось, что «Барса» к матчу 1-го тура Примеры против «Райо Вальекано» зарегистрирует 4 из 5 новичков.
Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом, что позволило ему внести новичков в состав.
Вне заявки на игру с «Райо» останется только защитник Жюль Кунде.
Сине-гранатовые примут «Райо Вальекано» завтра, 13 августа.