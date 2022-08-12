«Барселона» зарегистрировала Левандовского, Кессиэ, Рафинью и Кристенсена для участия в Ла Лиге

начала регистрировать новичков для участия в чемпионате Испании.

На официальном сайте появилась информация, что в качестве футболистов сине-гранатовых сегодня вечером были зарегистрированы защитник , хавбеки Рафинья и , а также нападающий .

Ранее сообщалось, что «Барса» к матчу 1-го тура Примеры против «Райо Вальекано» зарегистрирует 4 из 5 новичков.

Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом, что позволило ему внести новичков в состав.

Вне заявки на игру с «Райо» останется только защитник .

Сине-гранатовые примут завтра, 13 августа.