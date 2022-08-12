«Яндекс» на 215 млн рублей повысил предложение по партнерству с Кубком России. Оно выгоднее варианта от «Фонбет» и «Матч ТВ»

«Яндекс» намерен стать спонсором Кубка России, перебив предложение «Фонбет».

Вчера на совещании в прошло голосование за основного медиапартнера и титульного спонсора Кубка России.

10 клубов выбрали вариант «Яндекс + BetBoom», остальные 6 клубов проголосовали за «Матч ТВ» и «Фонбет».

Доходы от контракта с «Яндексом» и BetBoom оценивались в 2,4 млрд рублей, от контракта с «Газпром-Медиа» и «Фонбет» – в 2,16 млрд рублей. Затем стало известно, что «Фонбет» увеличил предложение по титульному и беттинговому партнерству в Кубке на сумму 2,4 млрд рублей с НДС.

После этого клубы решили провести новое голосование, которое должно состояться сегодня.

Теперь же, как пишет журналист , «Яндекс» на 215 млн рублей увеличил предложение по сравнению со вчерашним. В данный момент предложение «Яндекса» и «BetBoom» выгоднее, чем от «Фонбет» и .

Новое голосование должно было начаться в 13:00 по московскому времени, но его отложили.

Компания , спонсорский контракт с которой будет разорван, вероятно, получит неустойку в размере 112 млн рублей.