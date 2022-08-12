Тренин о повышении цен в США: «Не заметил. А в России заметил, особенно на моющие средства»

Яков Тренин рассказал, что заметил повышение цен в России.
– Много говорят по поводу инфляции в США. Заметили повышение цен в Америке?
– Там – нет, а в России заметил. Особенно на всякие моющие средства – на порошки и на таблетки для посудомоечной машины.
– А на бензин?
– Там я езжу только от дома до стадиона, поэтому заправляюсь раз в месяц. Поэтому какое-то повышение на себе не ощутил.
– Другие российские игроки говорят, что на зарплату хоккеиста АХЛ там непросто прожить.
– Жизнь там реально дорогая. Аренда квартиры, продукты – все дорого. Если у тебя зарплата АХЛ, то на карманные расходы ничего уже не остается. Чтобы что-то откладывать, приходится сильно ужиматься, – сказал форвард «Нэшвилла».