Тренин о повышении цен в США: «Не заметил. А в России заметил, особенно на моющие средства»

рассказал, что заметил повышение цен в России.

– Много говорят по поводу инфляции в США. Заметили повышение цен в Америке?

– Там – нет, а в России заметил. Особенно на всякие моющие средства – на порошки и на таблетки для посудомоечной машины.

– А на бензин?

– Там я езжу только от дома до стадиона, поэтому заправляюсь раз в месяц. Поэтому какое-то повышение на себе не ощутил.

– Другие российские игроки говорят, что на зарплату хоккеиста АХЛ там непросто прожить.

– Жизнь там реально дорогая. Аренда квартиры, продукты – все дорого. Если у тебя зарплата АХЛ, то на карманные расходы ничего уже не остается. Чтобы что-то откладывать, приходится сильно ужиматься, – сказал форвард .