Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати

21-кратный чемпион «Больших шлемов» пропустит «Мастерс» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

В сетке его заменит , который ранее должен был выступить по wild card.

Напомним, по действующим на данный момент правилаv Джокович не может въехать в США, так как не привит от коронавируса. Ранее тренер серба Горан Иванишевич говорил, что «Новак сделает все, чтобы туда попасть. Может быть, ему дадут специальную визу».

29 августа стартует US Open, где Джокович должен защищать очки за прошлогодний финал.

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