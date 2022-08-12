«МЮ» интересен Дест, «Барса» просит 20 млн евро. Тен Хаг хочет видеть экс-игрока «Аякса» в команде (Diario Sport)

«Манчестер Юнайтед» хочет купить правого защитника у «Барселоны».

Спортивное руководство и тренерский штаб каталонского клуба одобрили продажу 21-летнего футболиста. Американца готовы отпустить этим летом, так как его игра не убедила клуб.

Diario Sport утверждает, что ведет переговоры с «Ман Юнайтед» о трансфере Деста, в ходе которых запросила за игрока 20 млн евро. Английский клуб хотел снизить сумму сделки, включив в нее правого защитника , но «Барсу» интересуют только деньги.

Несколько часов назад контакты клубов по этому вопросу приобрели более интенсивный характер. Видеть Деста в хочет Эрик тен Хаг.

«Барса» хочет закрыть сделку по продаже Деста в начале следующей недели. Интерес к нему также проявляет «Челси», который, несмотря на подписание нового контракта с Сесаром Аспиликуэтой, хочет подписать еще одного правого защитника.

«Барса» точно подпишет правого защитника, если Дест уйдет. Хави хочет видеть на этой позиции опытного игрока.

В данный момент Серджиньо не хочет уходить из каталонского клуба. Все будет зависеть от разговора между ним и членами тренерского штаба, а также от предложений, которые ему поступят. Дест понимает, что вряд ли получит много игрового времени в «Барсе», и не хочет стагнировать.

В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 31 матче за «Барсу» во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Полную статистику бывшего игрока «Аякса» можно изучить здесь.